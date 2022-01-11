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    13:47, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Продолжится ли сокращение госслужащих в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В прошлом году численность госаппарата была сокращена на 15%. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мною инициирован проект «Президентский молодежный кадровый резерв». Это социальный лифт для перспективной молодежи и в то же время механизм формирования нового мышления и внедрения новых подходов в работе госаппарата. Эта практика будет продолжена», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Мажилиса.

    Глава государства отметил, что в стране было проведено сокращение госслужащих.

    «В соответствие с моим поручением в прошлом году численность госаппарата была сокращена на 15%. Госаппарат является двигателем и исполнителем реформ, оказывает гражданам важные государственные услуги, обеспечивает реализацию концепции «Слышащего государства». Без государственного аппарата само государство не может успешно существовать. На текущем этапе численность государственных служащих следует признать оптимальной. После всех организационных решений, связанных с назначением нового Правительства, эту численность, я считаю, можно зафиксировать на средне-срочный период, а затем посмотрим. Если мы постепенно будем избавляться от государственной функции и передавать их в конкурентную среду», - резюмировал Президент РК.


    Теги:
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