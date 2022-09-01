Продолжительность жизни в США снизилась до самого низкого уровня с 1996 года

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Ожидаемая продолжительность жизни в США упала до самого низкого уровня с 1996 года и продолжает резкое снижение на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Правительственные данные показали, что продолжительность жизни в настоящее время составляет 76,1 года по сравнению с 79 годами в 2019 году. Это самый резкий двухлетний спад за столетие.

Согласно данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, основным фактором был COVID-19. Статистика показывает, что на долю пандемии пришлось 50% снижения в период с 2020 по 2021 год и 74% падения с 2019 по 2020 год.

Непреднамеренные травмы, которые также включают передозировки наркотиками, достигли рекордно высокого уровня в 2021 году и способствовали снижению на 15,9%.

Значительный вклад также внесли смерти от болезней сердца, хронических заболеваний печени и цирроза, а также самоубийства.

Падение ожидаемой продолжительности жизни в США было особенно заметно среди коренных американцев и уроженцев Аляски. С 2019 года продолжительность жизни среди этой демографической группы снизилась на 6,6 года, что более чем в два раза больше, чем у населения США в целом.

Статистика также подчеркивает резкие различия между мужчинами и женщинами. Продолжительность жизни мужчин сократилась примерно на год до 73,2 в 2021 году, в то время как у женщин на 10 месяцев до 79,1 года.

Отмечаются географические различия по всей стране. На Гавайях самая высокая - 80,7 года, по сравнению с 71,9 годами в Миссисипи.

Ожидаемая продолжительность жизни в США является одной из самых низких среди развитых стран мира.

В Великобритании, например, продолжительность жизни составила около 79 лет для мужчин и 82,9 года для женщин в 2020 году.

Согласно последним имеющимся статистическим данным Всемирного банка, Гонконг и Япония имеют самый высокий уровень долгожителей в мире – около 85 лет, за ними следует Сингапур с 84 годами.

В таких странах, как Швейцария, Австралия, Норвегия, показатель колеблется на отметке 83 года.

Фото:bbc.com