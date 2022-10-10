Продолжительность жизни в селах выше, чем в городах – Минздрав РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила в ходе правительственного часа в Мажилисе, что в селе живут 7,8 млн человек или 41% от всего населения страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«38% сельского населения составляют дети, 62% - взрослые. Количество женщин фертильного возраста составляет более 1,7 млн», - сказала Ажар Гиният.

Медицинскую помощь сельскому населению оказывают более 5 тысяч медорганизаций, в том числе более 2 тысяч медпунктов, 800 фельдшерско-акушерских пунктов, более 1000 врачебных амбулаторий, более 200 поликлиник и 203 больницы.

«Анализ показателей здоровья населения показывает, что продолжительность жизни сельского населения выше, чем городского», - сообщила Ажар Гиният.

По данным ведомства, по итогам 2021 года средний возраст продолжительности жизни по Казахстану составил 70 лет, в городе – 69 лет, в селе – 70 лет.