Продолжительность жизни среди людей, живущих с ВИЧ, увеличилась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы снизилась смертность и увеличилась продолжительность жизни среди людей, живущих с ВИЧ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мегаполисе стартовал месячник в рамках Всемирного дня борьбы со СПИД, который продлится с 5 ноября по 5 декабря. В эти дни медицинские сотрудники Центра СПИД города Алматы совместно с сообществами проведут различные мероприятия, направленные на повышение знаний населения о ВИЧ-инфекции и мерах профилактики.

Город Алматы ежегодно проводит порядка 300 тысяч анализов на ВИЧ-инфекцию. Бесплатное и конфиденциальное тестирование на ВИЧ доступно для алматинцев и в поликлиниках по месту прикрепления и в Центре СПИД.

По словам и.о. руководителя управления общественного здоровья города Алматы Жанар Мадеевой, все пациенты с этим диагнозом обеспечены препаратами по лечению.

Благодаря расширению доступа к антиретровирусной терапии в южной столице наблюдается снижение смертности и увеличение продолжительности жизни среди людей, живущих с ВИЧ. На сегодня это позволяет им жить полноценной жизнью, работать и активно заниматься общественной деятельностью.

«В Алматы с 1987 года выявлено более 4 тыс. людей, живущих с ВИЧ, более четверти из них составляют жители других регионов, которые для дальнейшего наблюдения и лечения встают на диспансерный учет по месту жительства в своих регионах. По итогам 9 месяцев текущего года Алматы улучшил свои позиции по сравнению с предыдущими годами, и находится на 6 месте по Казахстану», - отметил она.

В рамках месячника каждый алматинец может присоединиться к акции с участием медийных лиц «Пройди тестирование на ВИЧ» и узнать свой ВИЧ-статус, а также и в других мероприятиях.

По всем вопросам можно обращаться по телефону доверия 8727 329 3073 и 8727 329 31 73.