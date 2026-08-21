Продолжение улицы Казиева введено в эксплуатацию в Шымкенте 

В Абайском районе Шымкента введен в эксплуатацию новый участок дороги, направленный на улучшение транспортного сообщения. Строительные работы по продолжению улицы Казиева от улицы Аргынбекова до улицы Тулеметова полностью завершены, передает агентство Kazinform.

Проект реализован в соответствии с Генеральным планом города Шымкента. В феврале 2025 года для выполнения строительных работ между городским управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог и ТОО «Корпорация Береке А» был заключен договор о государственных закупках.

Фото: управление внутренней политики Шымкента

В рамках проекта построена четырехполосная автомобильная дорога, вдоль проезжей части установлена ирригационная система. Кроме того, выполнены необходимые работы по созданию дорожной инфраструктуры и благоустройству территории.

Запуск новой дороги позволит перераспределить транспортный поток, выезжающий из города в северном направлении, и снизить нагрузку на основные магистрали. Также сформирован альтернативный маршрут проспекту Байдибек би.

Фото: управление внутренней политики Шымкента

Открытие дороги имеет важное значение и для жителей микрорайонов Акжайык и Шымсити. Новый транспортный коридор упростит сообщение этих районов с центральной частью города, повысит удобство передвижения и позволит сократить время в пути.

Таким образом, продолжение улицы Казиева стало одним из важных проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры Шымкента и оптимизацию дорожного движения в городе.