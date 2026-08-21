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    Продолжение улицы Казиева введено в эксплуатацию в Шымкенте

    В Абайском районе Шымкента введен в эксплуатацию новый участок дороги, направленный на улучшение транспортного сообщения. Строительные работы по продолжению улицы Казиева от улицы Аргынбекова до улицы Тулеметова полностью завершены, передает агентство Kazinform.

    Продолжение улицы Казиева введено в эксплуатацию в Шымкенте 
    Фото: управление внутренней политики Шымкента

    Проект реализован в соответствии с Генеральным планом города Шымкента. В феврале 2025 года для выполнения строительных работ между городским управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог и ТОО «Корпорация Береке А» был заключен договор о государственных закупках.

    Продолжение улицы Казиева введено в эксплуатацию в Шымкенте
    Фото: управление внутренней политики Шымкента

    В рамках проекта построена четырехполосная автомобильная дорога, вдоль проезжей части установлена ирригационная система. Кроме того, выполнены необходимые работы по созданию дорожной инфраструктуры и благоустройству территории.

    Запуск новой дороги позволит перераспределить транспортный поток, выезжающий из города в северном направлении, и снизить нагрузку на основные магистрали. Также сформирован альтернативный маршрут проспекту Байдибек би.

    Продолжение улицы Казиева введено в эксплуатацию в Шымкенте
    Фото: управление внутренней политики Шымкента

    Открытие дороги имеет важное значение и для жителей микрорайонов Акжайык и Шымсити. Новый транспортный коридор упростит сообщение этих районов с центральной частью города, повысит удобство передвижения и позволит сократить время в пути.

    Таким образом, продолжение улицы Казиева стало одним из важных проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры Шымкента и оптимизацию дорожного движения в городе.

    Дороги Инфраструктура Регионы Казахстана Шымкент Строительство
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор