Продолжаются работы по подключению 29 частных домов Экибастуза к теплу

13 Декабря 2022, 17:15

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Во время рабочего визита в Экибастуз аким Павлодарской области Асаин Байханов ознакомился с ходом аварийно-восстановительных работ частного сектора города и провел заседание оперативного штаба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня 24 частных дома подключили к теплу, по оставшимся 29 домам работы продолжаются», - сообщили в акимате Павлодарской области.

По словам акима Экибастуза Аяна Бейсекина, ремонтные работы как на сетях, так и внутри домов ведутся круглосуточно. Теплоснабжение подано во все многоэтажки.

«Ведутся работы по наладке теплоснабжения, поскольку имеются перегревы и недогревы жилых домов», - отметил Аян Бейсекин.

Аким Павлодарской области поручил завершить подключение оставшихся домов в течение трех дней.

Как сообщил заместитель председателя правления АО «ЦАЭК» Леонид Янушко, сейчас основная задача наладчиков - произвести балансировку и наладку системы теплоснабжения.

В свою очередь глава региона А. Байханов подчеркнул, что для стабильной работы станции необходимо поднять и постоянно удерживать температуру независимо от погодных условий. При этом он обратил внимание руководства АО «ЦАЭК» на состояние котлов станции и рекомендовал в межсезонье провести капитальный ремонт.

«Мы со своей стороны окажем необходимую помощь в ремонте и модернизации тепловых сетей, - сказал аким области. - Но вам необходимо в кратчайшие сроки актуализировать проекты по модернизации и реконструкции сетей, обновить сметные расчеты. До конца февраля 2023 года необходимо предоставить окончательные варианты».Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано более 200 специалистов промышленных предприятий Экибастуза. 10 декабря 2022 года начата работа по регулировке и наладке тепловой сети города с привлечением павлодарских специалистов. Параллельно ведется работа по устранению мелких порывов и повреждений на теплотрассах.

Напомним, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование причин аварии в Экибастузе.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Заместитель Премьер-Министра РК - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин заявил, что Правительство держит на контроле ситуацию, связанную с аварией на ТЭЦ в Экибастузе. Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил провести расследование технологического нарушения на «Экибастузтеплоэнерго».

6 декабря аким Экибастуза Аян Бейсекин сообщил о замене около 2 тысяч батарей в домах, где нет тепла.

7 декабря все социальные объекты Экибастуза подключили к теплу.

8 декабря в Экибастузе отменили режим ЧС.

12 декабря в ходе расширенного заседания Правительства первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр доложил о ситуации в Экибастузе.

Фото пресс-службы акима Павлодарской области.