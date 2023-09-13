РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:28, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Продолжают поступать жалобы бизнеса на действия силового блока - Президент

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На приоритетных задачах, которые необходимо решить в самое ближайшее время для развития предпринимательства, остановился Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями отечественного бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В первую очередь, по словам Президента, следует обеспечить верховенство права и защиту частной собственности. Это базовое условие для развития предпринимательства и привлечения инвестиций. Однако для его полного соблюдения необходимо решить ряд системных проблем.

    «В работе контролирующих органов и судов не применяется принцип приоритета сущности над формальными признаками нарушения. Любые, даже незначительные ошибки в хозяйственной деятельности предприятий, зачастую квалифицируются как преступления. В результате экономика страны испытывает постоянное уголовно-правовое давление», - заявил Президент.

    Глава государства обратил особое внимание присутствующих на встрече руководителей правоохранительных органов на то, что жалобы бизнеса на действия силового блока продолжают поступать.

    «Бороться с преступлениями, в том числе экономическими, нужно исключительно законными методами. Перегибы не только не соответствуют интересам государства, но и дискредитируют Казахстан, подрывают доверие людей к моим инициативам», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Также Глава государства заявил о необходимости создания сбалансированного механизма контроля.

    «Ранее я выдвинул инициативу за каждым значимым инвестиционным проектом закрепить сопровождение со стороны сотрудников надзорного органа. Однако серьезных результатов в данном вопросе все еще нет. Администрация Президента совместно с Генеральной прокуратурой и Бизнес-омбудсменом в месячный срок должна внести соответствующие предложения», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Президент Казахстана Бизнес Президент
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:15
    Тело мужчины мумифицировалось естественным образом всего за 16 дней
    Сегодня, 19:06
    Казахстанская делегация примет участие в 67-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ
    Сегодня, 19:03
    Холдинг «Байтерек» принимает участие в выставке «ИННОПРОМ. Казахстан»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!