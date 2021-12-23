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Продолжают поступать телеграммы на имя Президента по случаю Дня Независимости РК

23 Декабря 2021 19:57
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Продолжают поступать телеграммы на имя Президента по случаю Дня Независимости РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В адрес Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю 30-летней годовщины Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Главу государства поздравили Султан Брунея Хассанал Болкиах, Князь Монако Альбер II, Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, Президент Словакии Зузана Чапутова, Президент Сенегала Маки Салл, Президент Никарагуа Даниэль Ортега, а также Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили.

В поздравлениях отмечены достижения нашей страны за три десятилетия, выражены пожелания дальнейших успехов Касым-Жомарту Токаеву в ответственной государственной деятельности, а также благополучия и процветания народу Казахстана.


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#Президент Казахстана   #30 лет Независимости  
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