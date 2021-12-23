Продолжают поступать телеграммы на имя Президента по случаю Дня Независимости РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В адрес Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю 30-летней годовщины Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Главу государства поздравили Султан Брунея Хассанал Болкиах, Князь Монако Альбер II, Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, Президент Словакии Зузана Чапутова, Президент Сенегала Маки Салл, Президент Никарагуа Даниэль Ортега, а также Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили.

В поздравлениях отмечены достижения нашей страны за три десятилетия, выражены пожелания дальнейших успехов Касым-Жомарту Токаеву в ответственной государственной деятельности, а также благополучия и процветания народу Казахстана.