Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Продолжают лечение от коронавируса 1357 казахстанцев
8 Мая 2022 09:39

Продолжают лечение от коронавируса 1357 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 8 мая лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 1357 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 565 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 792 пациента с ковидной пневмонией (КВИ-). В стационарах находятся 76 пациентов, амбулаторно лечатся 1281 пациент. Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии 10 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.




Читайте также
Коронавирусом за сутки заболели 8 казахстанцев и 7 человек выздоровели
Более 23 тыс. казахстанцев ревакцинировались за сутки
Около 34 тыс. беременных женщин полностью привились против КВИ в Казахстане
Коронавирусом за сутки заболели 11 казахстанцев и 107 человек выздоровели
Полный курс вакцины против КВИ за сутки получили около 2 тыс. казахстанцев
Десять казахстанцев с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Главный санврач подписала постановление о мерах при агитации перед референдумом
Склады с пестицидами проверят санврачи Северо-Казахстанской области
Популярное
Шторм ожидается 8 мая на большей части Казахстана
План идеологической работы в Вооруженных силах разработали в Казахстане
Проект «Ауыл аманаты» в рамках программы повышения доходов населения запустили в РК
Выставку в честь легендарной летчицы открыли в Алматы
Высокую интенсивность зафиксировали на трассе Нур-Султан - Щучинск
Благотворительная акция «Қамқор» стартовала в Нур-Султане
Павлодарские военнослужащие получили награды в честь Дня защитника Отечества
Мира и процветания пожелал Казахстану 99-летний карагандинский ветеран
Две улицы полностью перекроют из-за ремонта дорог в столице
Силы воздушной обороны Казахстана переходят к новым методам боевой подготовки
Материальную помощь на 280 млн тенге выплатят в Мангистау ко Дню Победы
Документы о Рахимжане Кошкарбаеве передали музею Вооруженных сил РК
Грамотами и медалями наградили актюбинских полицейских
Военнослужащие вписали немало ярких страниц в историю Отечества - министр обороны
Архив