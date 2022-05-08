8 Мая 2022 09:39

Продолжают лечение от коронавируса 1357 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 8 мая лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 1357 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 565 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 792 пациента с ковидной пневмонией (КВИ-). В стационарах находятся 76 пациентов, амбулаторно лечатся 1281 пациент. Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии 10 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.







