10 Мая 2022 09:50

Продолжают лечение от коронавируса 1243 казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 10 мая лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 1243 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 492 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 751 пациент с ковидной пневмонией (КВИ-). В стационарах находятся 76 пациентов, амбулаторно лечатся 1167 пациентов. Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии 10 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.