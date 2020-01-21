Продолжат ли строительство LRT в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О строительстве легкорельсового транспорта (LRT) в Нур-Султане рассказали в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Что касается LRT, заказчиком сегодня является управление архитектуры и градостроительства. По второй очереди LRT технико-экономическое обоснование готовится. Как все будет готово, то будет понятно. Если государственная экспертиза нам не откажет, не скажет, что это нецелесообразно – будем строить», - сказал руководитель управления Нурлан Уранхаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пресс-конференции СЦК.
По его словам, государственная экспертиза будет готова в установленный срок – в течение 45 рабочих дней.
«Технико-экономическое обоснование (ТЭО) надо еще подготовить, как будет готово ТЭО, передадим в экспертизу - после этого будет понятно. Заключение никто в тайне держать не будет. Экспертиза должна дать оценку технико-экономическому обоснованию на его жизнеспособность», - уточнил Нурлан Уранхаев.
Напомним, в декабре прошлого года аким столицы Алтай Кульгинов заверил, что проект легкорельсового транспорта (LRT) будет доведен до завершения.
В июле 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил поставить точку в вопросе строительства LRT.
Кроме того, Президент дал поручение активизировать расследование вокруг строительства легкорельсового транспорта.
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