Продолжается тушение природного пожара в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Предпринимаются оперативные меры по тушению лесного пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На территории Асубулакского лесного хозяйства продолжается тушение загорания сухой травы и кустарника в горно-скалистой труднодоступной местности на предварительной площади 20 га.

Угрозы населенным пунктам нет. К ликвидации пожара привлечены 2 вертолета авиаподразделения ВКО, 2 вертолета АО «Казавиаспас» и 1 вертолет Минобороны РК, которыми совершено 72 сброса воды.

Задействовано более 200 человек, 25 единиц техники от лесников, пожарных и МИО.