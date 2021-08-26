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    10:35, 26 Август 2021 | GMT +6

    Продолжается тушение пожара на территории нацпарка в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области продолжается тушение пожара, начавшегося 25 августа на территории ГНПП «Кокшетау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 25 августа в 15.48 в Зерендинском районе в шести км от села Айдабол произошел верховой пожар на лесопокрытой территории ГНПП «Кокшетау» в Грибновском лесничестве (квартал 61, 62, 63) на площади 7 га.

    «Пожар локализован в 18.50, но до сих пор не ликвидирован, проводится окарауливание. Причина пожара устанавливается», - отметили в ведомстве.

    В тушении задействованы 51 сотрудник и 5 единиц техники ДЧС, 23 работника и 3 единицы техники ГНПП «Кокшетау», 2 работника и 1 единица техники НГПС ТОО «Айдабульский спирт-завод», 5 работников и 2 единицы техники ДПФ ТОО «Викторовское», 2 работника и 2 единицы техники местного исполнительного органа.


    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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