Продолжается строительство селезадерживающих плотин в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин рассказал о предпринимаемых мерах по защите от селей в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для защиты населения и минимизации экономического ущерба от селей города Алматы и Алматинской области продолжается строительство селезадерживающих плотин на реках Аксай, Аюсай», - сказал Юрий Ильин на заседании Правительства.

По его словам, для защиты МЦПС Хоргос совместно с Китайской народной республикой осуществляется строительство селезадерживающей плотины Чукурбулак, а также защитных сооружений на реке Хоргос.

«В целях обеспечения безопасности населения, объектов и автодорог в горных районах республики ГУ «Казселезащита» проведено 44 профилактических спуска снежных лавин, 375 наземных обследований лавиноопасных участков, выставлено боле 90 информационных щитов. В средствах массовой информации освещаются правила поведения населения в лавиноопасный период», - заключил министр.

Напомним, уровень защищенности 158 населенных пунктов от паводков повысило МЧС РК.