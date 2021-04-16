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    12:12, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Продолжается рост заболеваемости коронавирусом в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области по состоянию на 16 апреля зарегистрировано 18 082 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 9779. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели уменьшился с 1,9% до 1,7%. R число по коронавирусной инфекции по области составил – 1,23, по республике – 1,15, четвертая позиция в Республике среди областей. За последние сутки зарегистрировано 232 случаев КВИ, темп прироста – 1,3%.

    На 16 апреля выписаны с выздоровлением - 12 480, за сутки из стационара выписано 64 пациентов, снято с домашней изоляции – 53 человека.

    Напомним, в Алматы за сутки провакцинировано от коронавируса 8 890 человек.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматинская область
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