Продолжается рост заболеваемости коронавирусом в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области по состоянию на 16 апреля зарегистрировано 18 082 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 9779. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели уменьшился с 1,9% до 1,7%. R число по коронавирусной инфекции по области составил – 1,23, по республике – 1,15, четвертая позиция в Республике среди областей. За последние сутки зарегистрировано 232 случаев КВИ, темп прироста – 1,3%.

На 16 апреля выписаны с выздоровлением - 12 480, за сутки из стационара выписано 64 пациентов, снято с домашней изоляции – 53 человека.

Напомним, в Алматы за сутки провакцинировано от коронавируса 8 890 человек.



