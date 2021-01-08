НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Продолжается расширение рынков сбыта животноводческой продукции Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК в ответ на официальный запрос МИА «Казинформ».

«За 11 месяцев текущего года введены в эксплуатацию: 8 птицефабрик мясного направления общей мощностью 94,5 тыс. тонн мяса птицы и 2 утино-гусиные фермы на 101 тонну; 18 промышленных молочно-товарных ферм на 13 тыс. голов молочного направления общей мощностью 87,8 тыс. тонн молока; 30 семейных молочно-товарных ферм на 3,2 тыс. голов молочного направления общей мощностью 10,1 тыс. тонн молока; 1 свинокомплекс (расширение) мощностью на 12 тыс. голов свиней. Оптимизирована залоговая политика при кредитовании на закуп скота, а также сроки рассмотрения заявок на кредитование фермерских хозяйств и откормочных площадок.

Согласно новой залоговой политике приобретение скота возможно по коэффициенту ликвидности 1:1. При этом субсидии покрывают 15% залога, а остальные 85% обеспечивает приобретенный скот. В целях стимулирования фермеров, занимающихся овцеводством, увеличены нормативы за ведение селекционной и племенной работы с племенным маточным поголовьем овец с 2 500 до 4 тысяч тенге, с товарным с 1 500 до 2 500 тенге. Увеличены нормативы на приобретение племенного отечественного поголовья овец – с 8 до 15 тыс. тенге и импортированного поголовья овец – до 150 тыс. тенге за голову. Увеличен норматив субсидий на 10 тенге по всем уровням производства молока», – говорится в релизе.

Также сообщается о мерах по расширению рынков сбыта животноводческой продукции. Казахстан получил статус Международного эпизоотического бюро как страна, свободная от классической чумы свиней. Согласован ветеринарный сертификат на экспорт конины в Японию, в настоящее время Япония разрешила экспорт конины из Казахстана из 34 предприятий. 6 казахстанских предприятий по производству молока и молочной продукции получили доступ на рынок Китая.

Отмечается, что достигнута договоренность с китайской стороной о включении казахстанских предприятий под гарантию ветеринарной службы Казахстана в Реестр КНР. Разработан алгоритм проведения инспекции предприятий.