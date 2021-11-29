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Продолжается официальный визит Президента Казахстана в Швейцарскую Конфедерацию

29 Ноября 2021 09:36
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Продолжается официальный визит Президента Казахстана в Швейцарскую Конфедерацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в Швейцарскую Конфедерацию проведет переговоры с Федеральным Президентом Швейцарии Ги Пармеланом в Женеве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

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«В Женеве состоятся переговоры Касым-Жомарта Токаева с Федеральным Президентом Швейцарии Ги Пармеланом, по итогам которых ожидается подписание ряда межправительственных и коммерческих соглашений. Программа визита также предусматривает выступление на открытии специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, беседы с руководством ООН и ряда других международных организаций, участие в инвестиционном круглом столе и встречи с капитанами европейского бизнеса», - сообщил в Facebook Берик Уали.

Напомним, 25 ноября Глава государства Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл в Королевство Бельгия. Свой двухдневный официальный визит Президент Казахстана начал со встречи с Королем Филиппом.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает особое значение своему первому визиту в Европу после пандемии. В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

В рамках официального визита в Брюссель Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры и с Премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Стороны обстоятельно рассмотрели перспективы развития казахстанско-бельгийских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, обсуждено взаимодействие по линии международных организаций.

Особое внимание в ходе встречи было уделено укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Также Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Касым-Жомарт Токаев и Шарль Мишель обсудили состояние и перспективы стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом с акцентом на эффективную реализацию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Значительное внимание в ходе встречи было уделено укреплению взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной сферах.

Были затронуты актуальные вопросы, связанные с противодействием пандемии коронавируса.

Кроме того, стороны рассмотрели международную и региональную повестку дня, включая ситуацию в Афганистане и усилия по оказанию гуманитарной помощи этой стране.

Вместе с тем, в Брюсселе состоялись встречи Президента Казахстана с представителями европейского бизнеса — председателем правления бельгийской компании Joh Cockerill Жан-Люком Моранжем и президентом немецкой группы компаний Svevind Group Вольфгангом Кроппом.

Глава государства обсудил с Жан-Люком Моранжем перспективы реализации в Казахстане инвестиционных проектов, направленных на модернизацию действующих железнодорожных локомотивов и использование возобновляемых источников энергии.

В беседе с Вольфгангом Кроппом были рассмотрены вопросы осуществления проекта Hyrasia One в сфере производства «зеленого» водорода в Мангистауской области.

По завершении встречи в присутствии Главы государства состоялась церемония подписания Рамочного соглашения о базовых принципах реализации проекта между Правительством Казахстана и Svevind Group.

Программа официального визита Касым-Жомарта Токаева в Брюссель завершилась переговорами с Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В ходе встречи, которая прошла в теплой и доверительной обстановке, стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы торгово-экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Европейским Союзом.

В повестку переговоров вошли вопросы, связанные с постпандемическим восстановлением экономик, изменением климата, развитием сотрудничества в транспортно-логистической и гуманитарной сферах, проблемы глобальной и региональной безопасности.

В завершение Президент пригласил Урсулу фон дер Ляйен посетить Казахстан с официальным визитом.

Отметим, что авторитетное европейское издание «The Parliament Magazine», освещающее политические события на пространстве Европейского Союза, опубликовало статью Президента Касым-Жомарта Токаева, приуроченную к его официальному визиту в Брюссель.

Ознакомиться со статьей можно на портале издания.


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#Президент Казахстана   #Евросоюз   #Швейцария   #Международная деятельность РК  
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