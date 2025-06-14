Продолжается голосование по определению 100 лучших книг Казахстана

По инициативе членов Национального курултая в стране проводится общенациональный опрос по определению 100 популярных книг отечественной художественной литературы.

Цель проекта — привлечь общество к чтению, популяризировать литературное наследие, изучить читательские предпочтения представителей разных поколений и сформировать современную систему литературных ценностей.

Фото: Алма Муканова/Kazinform

Каждый желающий может предложить до 10 произведений отечественной художественной литературы в различных жанрах, которые, по его мнению, достойны войти в список лучших. На сегодняшний день участие в голосовании приняли около 20 тысяч граждан.

— Читатели активно подключаются к опросу. Все желающие могут предложить свои любимые произведения через приложение eGovMobile. Это еще раз доказывает неразрывную связь литературы и духовности. Отношение казахского народа к литературе неизменно. Писатели активно развиваются, со стороны государства оказывается большая поддержка, — отметила член Национального курултая Раиса Кадир.

Фото: Алма Муканова/Kazinform

По словам эксперта Аслана Тилегена, устная и письменная казахская литература, конечно, не ограничивается сотней книг.

— Для любителей казахской литературы это очень хорошая инициатива. Понятно, что устное и письменное литературное наследие казахов не исчерпывается 100 книгами. Оно чрезвычайно богатое. Надеюсь, что в этот список войдут и незаслуженно забытые произведения, которые обретут нового читателя. Это даст вторую жизнь книгам, которые в свое время имели популярность, но по разным причинам оказались в тени. Сейчас люди читают в основном книги, находящиеся в тренде. Хотя в казахской литературе есть поистине замечательные произведения. Например, можно отметить исторический роман «Жем бойында» Галима Ахмета и книгу «Отамалы» Тобыка Жармаганбетова, — сказал заместитель главного редактора газеты «Ұлан» Аслан Тилеген.

Фото: Алма Муканова/Kazinform

Также стоит отметить, что организаторы проекта предусмотрели поощрения: каждый тысячный участник получает специальный приз.

Так, пятитысячным проголосовавшим стала жительница Алматы Акерке Нышанова, а одиннадцатитысячным участником — житель Уральска Марал Жумагалиев. Оба были награждены сертификатами от партнера проекта — сети магазинов «Меломан-MARWIN». В дальнейшем каждый тысячный участник также будет отмечен памятным подарком.

Фото: Алма Муканова/Kazinform

Голосование продлится до 23 июля, а окончательный список из 100 книг будет объявлен 10 августа — ко Дню Абая.

Фото: Алма Муканова/Kazinform

Отметим, что 23 апреля этого года в Казахстане начался опрос по определению 100 лучших книг отечественных авторов среди читателей.