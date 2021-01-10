Продолжается голосование на избирательных участках в странах Ближнего Востока

АММАН. КАЗИНФОРМ – В странах ближневосточного региона казахстанцы продолжают посещать избирательные участки, отмечается достаточно высокая явка со стороны казахстанцев, решивших проявить свой гражданский долг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Абу-Даби продолжает свою работу избирательный участок №283, организованный при Посольстве Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщил председатель избирательной комиссии Мамаш Сакен Ташкенбайулы, в послеобеденное время все больше казахстанских граждан после работы приходят на избирательный участок, чтобы отдать свои голоса.

В Дубае на избирательный участок №274 первым отдать свой голос пришел Алибек Шайдаров, которому вручен памятный сувенир от имени Генерального Консульства РК в Дубае. Голосование проходит в новом здании Генерального консульства.

Активное участие в голосовании приняли студенты Университета Аль-Касимия, расположенного в городе Шарджа.

По состоянию на 14:00 по местному времени проголосовало 46 казахстанцев при общей явке в 40%. Примечательно, что в связи с принятыми мерами безопасности голосование для проживающих в Афганистане казахстанских граждан организовано в Дубае, куда прибыли сотрудники Посольства РК в Афганистане.

В городе Тель-Авивна избирательном участке №253 при Посольстве Казахстана в Израиле продолжают голосовать казахстанские избиратели. Как отметили представители избирательной комиссии, из-за пандемии многие казахстанцы, в том числе студенты, уехали на Родину.

Ожидается, что всего на участке проголосуют 44 человека. Всего по состоянию на 14:00 проголосовало 39 человек, к этому часу явка составила 89%.

Как сообщают члены комиссии избирательного участка №254 в Эр-Рияде при Посольстве Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, выборы проходят в штатном режиме с учетом санитарно-эпидемиологических требований.

На входе организован температурный контроль, избиратели обеспечиваются масками, перчатками и дезинфицирующими средствами, соблюдается социальная дистанция.

На текущий час проголосовало около 60% избирателей. Ожидается, что на выборах свои голоса отдадут 60 казахстанцев, проживающих в Королевстве.

Как отмечают члены избирательных комиссий, большой наплыв избирателей ожидается именно в вечернее время, поскольку воскресенье является рабочим днем в арабских странах.

Напомним, в Казахстане завершилось голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов.