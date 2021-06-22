Продолжается газификация Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – По поручению Президента Казахстана продолжается реализация «Плана мероприятий по газификации Туркестанской области», согласно которому до 2026 года планируется обеспечить газом 100% населенных пунктов региона. Об этом передает МИА «Казинформ».

В целом в Туркестанской области насчитывается 843 населенных пункта, в которых проживают 1 983 967 жителей. Из них 7 городов с общим населением 389 400 человек и 836 сельских населенных пунктов с населением 1 594 567 жителей.

Этим летом АО «КазТрансГаз» планирует обеспечить голубым топливом еще шесть населенных пунктов Казыгуртского района – Кызылсенгир, Тугыртас, Зангар, Какпак, Сырлысай и Багыс. Газ туда будет подаваться с автоматической газораспределительной станции «Какпак» по специально построенным газоотводящим и распределительным газопроводам. Со стороны АО «КазТрансГаз» все работы выполнены с опережением графика. Теперь, дело за местными исполнительными органами, которые должны проконтролировать качество газовой инфраструктуры, построенной подрядными организациями.

Надо добавить, что в прошлом году, газ пришел не только в Туркестанскую область, также началась газификация столицы и центральных областей, за счет чего существенно выросло количество потребителей. На сегодняшний день голубое топливо в Казахстане получает почти 2 млн. абонентов и более 51 тысячи предприятий. Годовой прирост мощностей по региональной транспортировке и распределению газа составил 4,87%.