14 Июля 2022 12:48

Продолжается давление на предпринимателей - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Если будет продолжаться давление на бизнес, то примут жесткие меры в отношении самих сотрудников правоохранительных органов. Об этом предупредил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как заявил Касым-Жомарт Токаев, необходимо исключить любые перегибы и злоупотребления по отношению к добросовестному бизнесу.

«А такие факты у нас имеются – на местах то и дело продолжается давление на предпринимателей. Если так будет продолжаться, примем жесткие меры в отношении самих сотрудников правоохранительных органов», - сказал Президент на расширенном заседании Правительства.

Также Глава государства призвал оперативно принимать меры, направленные на демонополизацию товарных рынков и возврат капитала.

«Начата работа по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов и возврату незаконно полученного имущества. Были созданы соответствующие комиссии, активность которых в последнее время заметно снизилась. Следует более оперативно принимать меры, направленные на демонополизацию товарных рынков и возврат капитала», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.