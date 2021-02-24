Продлят ли в Казахстане приостановление дел о банкротстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о предпринимаемых Правительством усилиях в части борьбы с банкротством предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях исполнения поручения Главы государства о приостановлении возбуждения процедур банкротства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 октября 2020 года, принято постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2020 года № 443 «О приостановлении возбуждения процедуры банкротства», которым установлен соответствующий запрет для кредиторов в лице государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора. Данная мера была принята с целью защиты деятельности предпринимателей в условиях чрезвычайного положения», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, на сегодня эпидемиологическая ситуация находится под контролем, для обеспечения безопасности граждан в некоторых регионах продолжают действовать определенные ограничения.

«Продление приостановления дел о банкротстве частных предприятий для кредиторов в лице государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора является прерогативой Главы государства. При этом, действующее законодательство в сфере реабилитации и банкротства предоставляет субъекту бизнеса возможность разрешить проблемы, связанные с временной неплатежеспособностью. В частности, в рамках действующего законодательства субъект бизнеса вправе применить реабилитационную процедуру и процедуру реструктуризации задолженности», - отметил Премьер.

«Со дня применения данных процедур наступают последствия, направленные на недопущение ухудшения финансового положения субъекта бизнеса: прекращается начисление неустойки (пени, штрафов) по всем видам задолженности должника, кредитору (кредиторам) запрещается подавать в суд заявление о признании должника банкротом и т.д. В целях поддержки предприятий, испытывающих финансовые трудности, в 2020 году совместно с акиматами и НПП «Атамекен» проводилась работа по продвижению процедуры реабилитации», - добавил А. Мамин.

В Правительстве дополнительно сообщили, что в 2020 году на основании списков предприятий, предоставленных акиматами и НПП «Атамекен», составлена целевая группа из 517 субъектов бизнеса, которым необходимо оказать методологическую помощь. По результатам проведенной разъяснительной и консультационной работы по применению реабилитационной процедуры в отношении вышеуказанных и иных субъектов бизнеса:

- по 365 субъектам бизнеса проведены беседы по разъяснению порядка применения реабилитационной процедуры;

- 138 субъектам бизнеса направлены разъяснительные письма о возможности и порядке применения реабилитационной процедуры;

- 171 субъектами бизнеса в результате отработки обеспечено погашение задолженности;

- по 11 субъектам бизнеса вынесены определения о возбуждении дела о применении реабилитационной процедуры;

- по 22 субъектам бизнеса вынесены решения о применении реабилитационной процедуры.

«В текущем году планируется продолжить работу в данном направлении. Полагаем, что указанные процедуры и мероприятия по их продвижению позволят предотвратить банкротство действующего бизнеса», - заключил глава Правительства.