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Продлить срок грантового финансирования науки до пяти лет предложил Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Акбота Кузекбай
1 Сентября 2021, 14:18
Продлить срок грантового финансирования науки до пяти лет предложил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рассмотреть вопрос о продлении срока грантового финансирования науки до пяти лет предложил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ограничение срока гранта на три года серьезно мешает развитию области науки. Очевидно, что в такой короткий срок планирования трудно добиться каких-либо результатов. Следует рассмотреть вопрос о продлении срока грантового финансирования науки до пяти лет», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

«Вопрос касательно того, насколько справедливо решают национальные научные советы, также не стоит на повестке дня. В этой связи считаю необходимым ввести институт апелляции. В целом, перед образовательной и научной сферой страны стоит огромная задача», - добавил Президент.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал проблему в сфере образования.


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