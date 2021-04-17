Продлевать срок аренды сельхозземли через конкурс предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На очередном заседании Комиссии по земельной реформе общественный деятель Мухтар Тайжан высказал мнение по поводу предоставления сельхозземли в аренду до 49 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, ранее руководитель рабочей группы по экономическим вопросам сообщил, что большинство членов во время заседания рабочей группы поддержало предоставление в аренду сельхозземли до 49 лет.

По словам Мухтара Тайжана, продлевать срок аренды земли нужно только посредством конкурса.

«Мы решили, что будем предоставлять землю в аренду до 49 лет. В этот период мы также открываем путь к наследованию. При этом здесь написано, что через 49 лет можно будет продлить аренду без конкурса фермерам или юридическим лицам. Мы за это не проголосовали. Если мы согласны на эти 49 лет, мы должны остановиться на этом. В дальнейшем продление аренды будет возможно только через конкурс», - сказал Мухтар Тайжан в ходе заседания Комисии.

Он добавил, что для этого необходимо внести изменения в статью 37 Земельного кодекса.

«Бессрочность от аренды - тогда чем она отличается от частной собственности. Мое предложение: я понимаю, некоторые ваши дети тоже хотят продолжать династию, но должен быть конкурс после 49 лет пользования», - считает М. Тайжан.