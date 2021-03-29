Продлены сроки голосования IV сезона проекта «100 новых лиц Казахстана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По многочисленным просьбам казахстанцев народное голосование в IV сезоне проекта «100 новых лиц Казахстана» продлено до 12 апреля 2021 года включительно. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Чтобы выбрать фаворитов среди 2 790 участников проекта, необходимо пройти процедуру голосования на сайте 100janaesim.ruh.kz. В настоящее время жители не только Казахстана, но и зарубежья активно поддерживают своих кандидатов.

В случае выявления правонарушений либо иных фальсификаций, в том числе и накрутки голосов во время онлайн-голосования, организаторы оставляют за собой право исключить участника из проекта. С одного IP-адреса можно голосовать только за одного человека в каждой категории. Голоса участника отображаются в анкете справа сверху.

Победители IV сезона будут определены по итогам общенародного голосования и по результатам работы авторитетного жюри.

Напомним, всего за 4 года существования проекта было определено 163 финалиста проекта «100 новых лиц Казахстана». В этом году проект проходит под эгидой 30-летия Независимости РК.