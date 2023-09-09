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    12:16, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Продление учебного года в медвузе прокомментировали в Алматы

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    Фото: kaznmu.edu.kz
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахском национальном медицинском университете имени Асфендиярова прокомментировали появившуюся в СМИ информацию том, что студенты 5-го курса специальности «Общая медицина» вместо шести лет будут обучаться семь лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе медвуза сообщили, что студенты, поступившие в КазНМУ в 2019 году по образовательной программе «Общая медицина», обучаются в течение 7 лет, из них 5 лет – бакалавриат и 2 года – интернатура.

    «При поступлении каждый студент заполнял и подписывал двусторонний договор оказания образовательных услуг по программе высшего образования. В части срока обучения в данном документе указан п. 1.3 «Нормативный срок обучения определяется специальностью ГОСО».

    Обучение студентов 2019 года поступления регламентируется ГОСО 2018 года, в соответствии с которым срок обучения по программе «Общая медицина» - 7 лет (5+2). По окончании уровня бакалавриата выпускники получают диплом бакалавра медицины, после окончания интернатуры – диплом врача с возможностью работы на уровне ПМСП», - пояснили в КазНМУ.

    Вышеуказанный ГОСО утратил силу с 2020 года и лица, поступившие в университет в 2020 и 2021 годах, обучаются по ГОСО 2020 года. Период обучения – 6 лет (5+1).

    Лица, поступившие в университет в 2022 и 2023 годах обучаются по ГОСО 2022 года в рамках НИМО (непрерывное интегрированное медицинское образование). Срок обучения – 6 лет.


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