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Продление метро до рынка «Алтын Орда» разъяснили в акимате Алматы

14 Декабря 2021 13:12
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Продление метро до рынка «Алтын Орда» разъяснили в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцы отреагировали на новость о продлении линии метрополитена до рынка «Алтын Орда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Жители проживающие в районе рынка «Алтын Орда» обратились в агентство с просьбой разъяснить, где именно выйдет метро про которого говорилось ранее.

Напомним, недавно сообщалось, что в Алматы линию метрополитена продлят до рынка «Алтын Орда». Эту новость также прокомментировал аким города Бакытжан Сагинтаев.

«Жители, проживающие возле рынка «Алтын Орда», интересуются, где именно выйдет метро. Так как мы давно уже живем в этом районе, любые перемены нам не безразличны. Если обратить внимание на то, что в районе рынка уже мало свободных участков, хотелось бы узнать, где именно будет проходить линия метро, потому что, на территории нижней части расположены частные дома. Свободные участки есть только в верхней части по трассе Ташкентской»,- сказал алматинец Тимур Гимадиев.

Как прокомментировали агентству в управлении городской мобильности города Алматы, развитие линии в западном направлении предварительно предусмотрено вдоль проспекта Абая и далее по проспекту Алатау до проспекта Райымбека.

«По откорректированной трассе линии третьего пускового комплекса метрополитена предусматривается расположение станции «Калкаман» вдоль проспекта Абая с северной стороны, на пересечении с улицей Ашимова.

Первую станцию предусматривается расположить по проспекту Алатау севернее Наурызбайского акимата. Вторая станция будет расположена по проспекту Алатау на пересечении с перспективным развитием улицы Толе би. Третья станция будет расположена на территории рынка Барлык с южной стороны проспекта Райымбека вдоль дороги»,- рассказали в управлении.

Точное расположение будущих станций, а также количество земельных участков, подлежащих выкупу, будет определено после выполнения изыскательских работ и разработки технико-экономического обоснования.

В управлении городской мобильности также отметили, что в связи с перетрассировкой линии проект по станции «Автовокзал «Западный» утратил целесообразность.


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#Алматы   #Акимат   #Строительство   #Транспорт  
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Автор:

Гульзат Сахова

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