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Продление метро до рынка «Алтын Орда» прокомментировал Бакытжан Сагинтаев

8 Декабря 2021 16:54
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Продление метро до рынка «Алтын Орда» прокомментировал Бакытжан Сагинтаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал продление метро Алматы до рынка «Алтын Орда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если брать со стороны Каскелена, базар «Алтын орду» все знают, что там творится, туда приезжают все наши автобусы. Мы 50 км от города обслуживаем. Когда население прибывает, которое хочет в городе работать, на наши автобусы садится, то на второй остановке для городских уже мест нет, автобусы все битком едут оттуда», - рассказал Бакытжан Сагинтаев, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

Также аким прокомментировал, почему было решено продлить метро до рынка «Алтын Орда».

«Вот у нас метро, мы сейчас по Сарыарке и Момышулы холодный пуск делаем в конце декабря. Он уходил по Момышулы по частному сектору, по старой схеме и останавливался возле госбольницы №7. Тогда как развитие Наурызбайского района идет дальше. И получается, мы метро гоним в одну сторону, а люди живут в другой. Завтра опять затор. Поэтому мною было доложено Главе государства, что необходимо поменять маршрут, трассировку. Лучше мы на две станции туда уйдем и пойдем через все эти жилые массивы, которые сегодня строятся. Мы понимаем, что если сейчас там проживает 47 тысяч человек, то через 5 лет будет 150 тысяч. Конечную станцию поставим на рынке «Алтын Орда» и оттуда заберем людей. Тогда пробки, которые заходят со стороны Каскелена по автобусам, они исчезнут», - заявил Б. Сагинтаев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы линию метрополитена продлят до рынка «Алтын Орда».





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#Алматы   #Акимат   #Строительство   #Транспорт  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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