Продление метро до рынка «Алтын Орда» прокомментировал Бакытжан Сагинтаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал продление метро Алматы до рынка «Алтын Орда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если брать со стороны Каскелена, базар «Алтын орду» все знают, что там творится, туда приезжают все наши автобусы. Мы 50 км от города обслуживаем. Когда население прибывает, которое хочет в городе работать, на наши автобусы садится, то на второй остановке для городских уже мест нет, автобусы все битком едут оттуда», - рассказал Бакытжан Сагинтаев, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

Также аким прокомментировал, почему было решено продлить метро до рынка «Алтын Орда».

«Вот у нас метро, мы сейчас по Сарыарке и Момышулы холодный пуск делаем в конце декабря. Он уходил по Момышулы по частному сектору, по старой схеме и останавливался возле госбольницы №7. Тогда как развитие Наурызбайского района идет дальше. И получается, мы метро гоним в одну сторону, а люди живут в другой. Завтра опять затор. Поэтому мною было доложено Главе государства, что необходимо поменять маршрут, трассировку. Лучше мы на две станции туда уйдем и пойдем через все эти жилые массивы, которые сегодня строятся. Мы понимаем, что если сейчас там проживает 47 тысяч человек, то через 5 лет будет 150 тысяч. Конечную станцию поставим на рынке «Алтын Орда» и оттуда заберем людей. Тогда пробки, которые заходят со стороны Каскелена по автобусам, они исчезнут», - заявил Б. Сагинтаев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы линию метрополитена продлят до рынка «Алтын Орда».











