Продление локдауна зависит от наших граждан - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно постановлениям санитарных врачей гоородов Нур-Султан и Алматы с 18 марта усиливаются карантинные меры. Каждое воскресенье, начиная с 21 марта будет вводиться полный локдаун. Об этом сообщил представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На прошлой неделе отмечался праздник - 8 марта. Один из факторов резкого роста заболеваемости - хладнокровное отношение к вводимым санитарным требованиям. Из-за чего в городах Алматы и Нур-Султан произошел рост заболеваемости. Согласно постановлениям санитарных врачей двух регионов с 18 марта усиливаются карантинные меры. Каждое воскресенье, начиная с 21 марта будет вводиться полный локдаун. Если отвечать на вопрос, насколько это продлится, все зависит от наших граждан», - пояснил Ержан Байтанаев.

По его словам, если выполнять все меры предосторожности, носить маску, не посещать места массового скопления, легко выйдем с локдауна.

«Если ситуация ухудшится, Межведомственная комиссия рассмотрит случаи. Сейчас на рассмотрении комиссии нет таких вопросов. Все в наших руках. Люди навещали друг друга, ходили в гости, собирались в местах массового скопления из-за чего произошел рост случаев заражения», - прокомментировал причину роста инфицированных представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

Главный государственный санитарный врач Казахстана отметил, что больше ориентируются на сознательность населения.

«Конечно, на территорию частных домов, квартир входить не собираемся. Нужно помнить, что все зависит от нас. Прежде всего, люди, которые собираются в тех или иных местах, должны помнить, что они, прежде всего, подвергают рискам себя и родных. Понимаем, что это семейный праздник, очень ожидаемый. В любом случае призываем проявить благоразумие и минимизировать посещение таких мест. Особая уязвимая группа – лица старшего возраста. Об этом необходимо помнить. Естественно заботиться о своих близких людях и родных», - добавил Ерлан Киясов.