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    15:22, 31 Август 2021 | GMT +6

    Продлён срок розыгрыша квартиры среди вакцинированных в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учитывая обращения жителей столицы, продлён срок розыгрыша двухкомнатной квартиры среди вакцинированных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Шанс выиграть двухкомнатную квартиру есть у вакцинированных в Нур-Султане в период с 25 июня по 28 сентября (28 сентября включительно, ранее было по 31 августа). Принять участие в розыгрыше смогут жители старше 18 лет, получившие 1-ый компонент вакцины в период с 25 июня по 28 сентября текущего года.

    В данном розыгрыше участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Участие в розыгрыше автоматическое, гражданам заполнять документы и проходить регистрацию не нужно. Розыгрыш двухкомнатной квартиры также состоится в прямом эфире.

    Акиматом столицы на еженедельной основе проводились розыгрыши iPhone12 и других ценных призов среди вакцинированных. Среди вакцинированных были разыграны 19 iPhone последней модели, 6 холодильников, 4 телевизора, 2 планшета, 4 микроволновки, 5 принтеров, 2 видеорегистратора, стиральные машины, умная колонка Алиса, увлажнитель воздуха и др. Стоит отметить, что розыгрыши проводятся при помощи спонсоров. Помимо этого, розыгрыши ценных призов среди вакцинированных также проводят ТРЦ и ТД, где расположены пункты вакцинации.

    Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA «Silk Way» объявлен розыгрыш автомобиля среди вакцинированных 1-ым компонентом в период с 23 июня по 31 августа.

    Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.

    Розыгрыши ценных призов проводятся в целях стимулирования граждан к вакцинации. Только вакцинация позволит обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Ведь главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму.


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Астана Акимат Главная Общество
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