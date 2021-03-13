Продлен срок приема заявок в проекте «100 новых лиц»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Срок приема заявок на участие в IV сезоне проекта «100 новых лиц Казахстана» продлен на одну неделю, до 21 марта 2021 года включительно. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Напомним, в этом году проект проходит под эгидой 30-летия Независимости.

Активный прием заявок ведется со всех уголков Казахстана. Заявку на участие можно подать на сайте 100janaesim.ruh.kz. Организаторы продолжают поиск самых достойных кандидатов для конкурса.

Напоминаем, требования к кандидатам на участие в проекте следующие:

достижение совершеннолетнего возраста (18 лет), гражданство РК;

конкретный вклад в развитие современного Казахстана.

Следующим этапом станет общенародное голосование и отбор членами жюри кандидатов, достойных стать победителями.