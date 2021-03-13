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    19:10, 12 Март 2021 | GMT +6

    Продлен срок приема заявок в проекте «100 новых лиц»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Срок приема заявок на участие в IV сезоне проекта «100 новых лиц Казахстана» продлен на одну неделю, до 21 марта 2021 года включительно. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

    Напомним, в этом году проект проходит под эгидой 30-летия Независимости.

    Активный прием заявок ведется со всех уголков Казахстана. Заявку на участие можно подать на сайте 100janaesim.ruh.kz. Организаторы продолжают поиск самых достойных кандидатов для конкурса.

    Напоминаем, требования к кандидатам на участие в проекте следующие:
    достижение совершеннолетнего возраста (18 лет), гражданство РК;
    конкретный вклад в развитие современного Казахстана.

    Следующим этапом станет общенародное голосование и отбор членами жюри кандидатов, достойных стать победителями.


    Теги:
    100 новых лиц Казахстана Правительство РК Общество
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