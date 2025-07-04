Продкорпорация выплатила аграриям 17,3 млрд тенге по форвардным контрактам на поставку зерна

По информации Министерства сельского хозяйства РК, по состоянию на 3 июля, сельхозпроизводители заключили контракты на поставку пшеницы твердых и мягких сортов в объеме 241,5 тысячи тонн, ячменя — 54,2 тысячи тонн. По сравнению с прошлым годом вдвое увеличен закуп семян масличных культур — до 38,9 тысячитонн, в том числе 18 тысяч тонн подсолнечника, 18,8 тысячи тонн льна и 2,1 тысячи тонн рапса.

В рамках текущей кампании форвардными закупками охвачены сельхозпроизводители основных зерносеющих регионов страны. Финансирование по форвардным контрактам получили 194 хозяйства. В разрезе регионов традиционно лидируют Северо-Казахстанская, Костанайская и Акмолинская область, на их долю приходится 7,4 млрд тенге, 4,8 млрд тенге и 4 млрд тенге соответственно.

В этом году с учетом задачи по диверсификации посевных площадей Продкорпорация пересмотрела лимиты форвардного финансирования. В частности, снижена доля закупа пшеницы до 80%, при этом значительно расширены объемы финансирования фермеров, специализирующихся на выращивании масличных культур. По словам председателя правления АО «НК „Продкорпорация“ Асылхана Джувашева, такой подход позволяет стимулировать развитие более устойчивой модели аграрного производства.