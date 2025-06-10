Продкорпорация выплатила 2,8 млрд тенге сельхозпроизводителям и экспортерам зерна

По состоянию на 10 июня 2025 года, поступило 345 заявок на компенсацию транспортных расходов. Общий объем экспортных поставок составил 740,7 тыс. тонн пшеницы на сумму 16,8 млрд тенге. Основными направлениями экспорта стали Азербайджан – 329,3 тыс. тонн, страны Прибалтики – 224,5 тыс. тонн, Грузия – 41 тыс. тонн и транзитные маршруты через порты Черного и Балтийского морей – 108,3 тыс. тонн.

В соответствии с Правилами выплаты субсидий на удешевление стоимости затрат, связанных с перевозкой зерна, утвержденными Министерством сельского хозяйства РК, Продкорпорация уже выплатила экспортерам свыше 2,8 млрд тенге за поставку 121,7 тыс. тонн пшеницы. В частности, поставщикам перечислены средства за отправку зерна в Азербайджан в размере 1,1 млрд тенге, страны Прибалтики – 1,2 млрд тенге, Афганистан – 223,2 млн тенге, Грузия – 21 млн тенге, в направлении Черного моря – 170,2 млн тенге. Выплаты производятся поэтапно, по мере подтверждения объемов поставок и соответствия условий субсидирования.

Как напомнили в ведомстве, частичное возмещение предоставляется за транспортировку пшеницы по транзитным маршрутам в порты Азовского, Черного и Балтийского морей, в Латвию, Литву, Эстонию. Государственная поддержка также предусмотрена для поставщиков, отправляющих зерно транзитом через Китай в направлении стран Юго-Восточной Азии.