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Продкорпорация увеличивает форвардный закуп сельхозпродукции – Минсельхоз

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
30 Марта 2021, 14:37
Продкорпорация увеличивает форвардный закуп сельхозпродукции – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Продкорпорация увеличивает форвардный закуп сельхозпродукции. Об этом сообщил директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции Министерства сельского хозяйства РК Азат Султанов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор департамента отметил, что для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса предусмотрен ряд программ отраслевых финансовых институтов.

«По линии АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», которая направлена, в первую очередь, на поддержку малых субъектов АПК, также предусмотрено финансирование весенне-полевых работ. По условиям программы объем кредитов не должен превышать 6 млн тенге, при этом ставка 6% и срок кредита - до 1 года. На сегодняшний день выдано уже более 370 млн тенге 72 мелким сельхозтоваропроизводителям (СХТП).

«Продкорпорацией осуществляется форвардный закуп сельхозпродукции. Данный вид финансовой поддержки реализован и начат в прошлом году в соответствии с поручением Главы государства. На сегодняшний день профинансировано 74 СХТП на сумму 14,3 млрд тенге. При этом почти в два раза по сравнению с прошлым годом увеличен объем финансирования, то есть в этом году он составит 45,3 млрд тенге», – сказал А. Султанов.

По его словам, в целях обеспечения населения социально значимыми товарами, в текущем году расширен перечень закупаемой продукции в рамках форвардного закупа с 4-х до 9-ти сельскохозяйственных культур. Будут заключаться контракты на гречиху, подсолнечник и другие масличные культуры.


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