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Продкорпорация рассмотрит возможность форвардного закупа сельхозкультур у актюбинских фермеров

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
4 Апреля 2023, 08:22
Продкорпорация рассмотрит возможность форвардного закупа сельхозкультур у актюбинских фермеров

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Продкорпорацией будет рассмотрена возможность распространения программы форвардного закупа сельхозкультур для фермеров Актюбинской области. Об этом говорилось на встрече отраслевых государственных органов с работниками сельскохозяйственной сферы региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

Ряд проблем и вопросов подняли сельхозтоваропроизводители. В частности, фермеры предложили оставить субсидирование затрат на приобретение корма для сельхозживотных. Как отметили в Минсельхозе, согласно действующим правилам, субсидирование этого направления происходит за счет средств местного бюджета, акиматы утверждают соответствующие нормативы и критерии для получателей господдержки. Это связано с различием кормовых баз регионов в зависимости от климата и географического расположения областей.

Ранее в Рабочую группу по совершенствованию механизмов субсидирования АПК внесено предложение по отмене финансирования этого направления, что не было поддержано членами рабочего органа. Однако изменение в правила все-таки будут внесены. В проекте предусмотрено субсидирование кормов в случае чрезвычайной ситуации или аномальных погодных условий, оказавших негативное влияние на заготовку кормов. Поэтому, чтобы восполнить дефицит и не допустить бескормицы в период зимовки, планируется субсидировать стоимость грубых и сочных кормов в пределах зоотехнических требований к скоту, который зашел на зимовку.

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Также фермеры обратили внимание на работу информационной системы субсидирования Gosagro.kz. Присутствующим было разъяснено, что с момента запуска веб-портала была проведена большая техническая работа по устранению неполадок. Сейчас госинформсистема работает в штатном режиме. Фермерами по всей стране подано уже 6 614 заявок на общую сумму 55,6 млрд тенге. Из них одобрено 462 заявки на 5,6 млрд тенге.

Вместе с тем, региональные акиматы имеют задолженность в размере 26 млрд тенге перед фермерами за 2022 год по заявкам поставленным в резерв. В настоящее время данные внедрены в личные кабинеты Управлений сельского хозяйства из системы Qoldau. Таким образом по направлению инвестиционного субсидирования и переработке продукции УСХ смогут перейти к оплате новых заявок только после закрытия долгов прошлого года. Функционал по формированию платежей исторических данных в ЕГИСС реализован. Соответствующие разъяснения в акиматы областей направлены. Из системы Qoldau уже оплачено более 15 млрд тенге.

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Еще один вопрос, который подняли участники встречи – необходимость увеличения лимита и прямого финансирования по программе «Кен-Дала» для проведения весенне-полевых работ.

В МСХ отметили, что с 2022 года объем кредитования на посевную уже был увеличен в 2 раза до 140 млрд тенге. Кроме того, увеличен срок кредита: если ранее фермерам необходимо было 100% средств возвращать в ноябре года финансирования, то в 2022 году кредиты предоставлялись с возвратом в марте года, следующего за годом финансирования.

Также упрощены инструменты подачи заявки на получение займа. С нынешнего года, заемщик обращается напрямую в банк для получения кредита, что сократило сроки рассмотрения заявок.

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Данный шаг также необходим для постепенного увеличения доли частных финансовых институтов в финансировании АПК, что позволит в дальнейшем повысить доступность финансирования для фермеров и увеличить объемы кредитования через внебюджетные фонды.

В целом по всем вопросам представителями Министерства сельского хозяйства, АО «НУХ «Байтерек» и его дочерних компаний, АО «Продовольственная контрактная корпорация», даны исчерпывающие ответы и разъяснения. При этом большинство поднимаемых вопросов требуют дополнительной проработки и обсуждения.


Актюбинская область   Сельское хозяйство  
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