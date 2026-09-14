Продажу вредных продуктов в школьных столовых запретили в Турции

С 14 сентября в школьных столовых Турции вводятся новые правила питания, направленные на снижение уровня детского ожирения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Как пишет турецкое издание Hürriyet Daily News, в рамках нового учебного года в школьных столовых запрещается продажа энергетических напитков, газированных и ароматизированных напитков, жареных продуктов, чипсов, шоколада и кондитерских изделий с высоким содержанием сахара, соли и жиров. Под ограничения также попали торты и выпечка с кремовой или шоколадной начинкой, изделия с сиропом, сырые мясные изделия и продукты с искусственными подсластителями.

Инициативу реализуют сразу три ведомства — это Министерство сельского и лесного хозяйства Турции, Министерство национального образования Турции и Министерство здравоохранения Турции совместно с Турецким фондом почек. На первом этапе к продаже будут допущены 675 продуктов, соответствующих установленным требованиям по содержанию сахара, соли и жиров. Такие товары будут отмечаться специальным логотипом здорового питания.

В перечень разрешенных продуктов вошли сезонные свежие овощи и фрукты, молоко, йогурт, айран, сыр, яйца, хлеб из цельного зерна, вода, минеральная вода и жевательная резинка без сахара. Сухофрукты и несоленые орехи разрешается продавать порциями не более 30 граммов, а объем свежевыжатых соков ограничивается 250 миллилитрами.

Представители органов власти и эксперты подчеркивают, что формирование правильных пищевых привычек должно начинаться в семье. При этом в школах планируется усилить работу по информированию детей о принципах здорового питания.

По словам представителей Турецкого фонда почек, чрезмерное употребление соли и сахара повышает риск ожирения, гипертонии и диабета. В организации также считают, что система маркировки может в дальнейшем применяться не только в школах, но и в розничной торговле.

Одновременно власти планируют дополнительные меры по улучшению качества питания. В частности, в провинции Конья стартует кампания по популяризации хлеба из цельного зерна с последующим распространением инициативы на другие регионы страны.

Ранее мы писали, что Министерство национального образования Турции потребовало от местных частных школ заменить иностранные названия на турецкие до 1 октября 2026 года.