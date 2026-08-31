Частные школы в Турции обязали отказаться от иностранных названий

Министерство национального образования Турции потребовало от местных частных школ заменить иностранные названия на турецкие до 1 октября 2026 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Согласно новым правилам, ранее лицензированные частные учебные заведения должны изменить свои названия в соответствии с обновленным Положением о частных образовательных учреждениях.

Новые названия должны иметь конкретное значение на турецком языке и соответствовать целям национального образования, а также моральным, культурным и общечеловеческим ценностям турецкого общества.

При этом правило не распространяется на школы национальных меньшинств, международные образовательные учреждения и языковые курсы. Они смогут продолжить работу под существующими названиями.

Министерство будет проверять предлагаемые названия. Власти заявляют, что мера направлена на защиту турецкого языка и национальной культуры, а также на предотвращение культурной и языковой ассимиляции и негативного влияния на психосоциальное развитие учащихся.

Учебным заведениям, которые не подадут новое название до установленного срока, грозят административные меры.

Проверки по ограничению использования иностранных слов в общественном пространстве проводятся в отношении вывесок магазинов, ресторанов и других коммерческих объектов.

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