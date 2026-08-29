Для родителей школьников в Турции изменят рабочий режим

С 7 по 11 сентября работающим в госструктурах родителям предоставят до трех часов административного отпуска, чтобы они могли участвовать в адаптации детей к школе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

В Турции родители дошкольников, первоклассников и учеников 5-го класса смогут активнее участвовать в адаптационной неделе нового учебного года.

Согласно решению, направленному из Генерального секретариата Президента в государственные учреждения, один из работающих в государственном секторе родителей сможет по своему запросу получить административный отпуск продолжительностью до трех часов в дни адаптационных занятий. Время отпуска будет соответствовать расписанию занятий ребенка в образовательном учреждении.

Адаптационные мероприятия пройдут с 7 по 11 сентября в рамках подготовки к 2026-2027 учебному году. Их цель — помочь детям легче привыкнуть к школьной среде, а также укрепить сотрудничество между семьей и школой.

Программа является частью политики «10 лет семьи и населения». При этом участие родителей не ограничится первой школьной неделей. В течение учебного года семейное участие, мероприятия по развитию детей и консультативно-психологическая поддержка будут объединены в рамках программы «Дорога в школу с моей семьей».

Ранее мы писали, что перед началом нового учебного года в Турции родителей призвали выбирать только официально зарегистрированную и проверенную школьную развозку.