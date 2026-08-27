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    Родителей призвали проверять школьные автобусы в Турции

    Перед началом нового учебного года в Турции призвали родителей выбирать только официально зарегистрированную и проверенную школьную развозку, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

    Родителей призвали проверять школьные автобусы в Турции
    Фото: Anadolu

    Председатель Федерации водителей и автомобилистов Турции (TŞOF) Мехмет Йигинер предупредил родителей об опасности нелегальных перевозчиков. По его словам, при выборе школьного транспорта необходимо проверять наличие лицензии, разрешений и других обязательных документов.

    Йигинер отметил, что нелегальные перевозчики не только создают угрозу безопасности детей, но и ставят в неравные условия добросовестных водителей, выполняющих все требования законодательства.

    Он также напомнил, что тарифы на школьные и ученические перевозки устанавливают уполномоченные органы — в крупных городах это транспортные координационные центры (UKOME). Перевозчики не имеют права требовать с родителей плату выше установленного тарифа.

    При возникновении проблем родители могут обратиться в соответствующие профессиональные палаты, а также в муниципальные управления полиции «Забыта».

    Ранее мы писали, что в Турции вступают в силу жесткие меры против нелегальных пассажирских перевозок.

    Турция Дети В мире Безопасность
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор