Родителей призвали проверять школьные автобусы в Турции

Перед началом нового учебного года в Турции призвали родителей выбирать только официально зарегистрированную и проверенную школьную развозку, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Председатель Федерации водителей и автомобилистов Турции (TŞOF) Мехмет Йигинер предупредил родителей об опасности нелегальных перевозчиков. По его словам, при выборе школьного транспорта необходимо проверять наличие лицензии, разрешений и других обязательных документов.

Йигинер отметил, что нелегальные перевозчики не только создают угрозу безопасности детей, но и ставят в неравные условия добросовестных водителей, выполняющих все требования законодательства.

Он также напомнил, что тарифы на школьные и ученические перевозки устанавливают уполномоченные органы — в крупных городах это транспортные координационные центры (UKOME). Перевозчики не имеют права требовать с родителей плату выше установленного тарифа.

При возникновении проблем родители могут обратиться в соответствующие профессиональные палаты, а также в муниципальные управления полиции «Забыта».

Ранее мы писали, что в Турции вступают в силу жесткие меры против нелегальных пассажирских перевозок.