Продажу поддельных айфонов через Интернет наладил алматинец

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинец разоблачен в продаже контрафактных телефонов марки «iPhone». Поддельную продукцию компании «Apple» гр. С., 1982 года рождения, реализовывал на просторах интернета, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции Алматы, свой контрафактный товар мужчина реализовывал на площадке популярного ресурса.

«Его преступная деятельность нами была официально зарегистрирована по части 2 статьи 198 УК РК, в рамках чего проведены оперативные и специальные мероприятия. Накануне гр. С. был задержан в жилом массиве Бостандыкского района города при попытке продать сотруднику полиции в штатском 10 сотовых телефонов. Подозреваемый для оптового покупателя не скупился на скидку. За 10 «iPhone» он запросил сумму в 160 тыс. тенге, хотя каждый телефон в розницу мужчина продавал по 18 тыс. При этом потенциальные покупатели, судя по всему, знали о том, что приобретают подделку. Как установлено, в одном случае «липовый» мобильник приобрел юноша, который заложил в ломбард подаренный родителями «iPhone» 10-ой модели. И чтобы домочадцы не заметили пропажу, купил подделку», - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.

По данным руководителя оперподразделения, у изъятого накануне товара корпус соответствует оригиналу, а программное обеспечение построено на основе оперативной системы «Android».

«В настоящее время правообладатель компании «Apple» на территории Республики Казахстан устанавливает сумму материального ущерба. Между тем в рамках расследования данного уголовного дела назначена судебно-товароведческая экспертиза с целью определения контрафактности изъятой продукции», - резюмировал полковник Ж. Зиадин.