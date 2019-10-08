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Продажу поддельных айфонов через Интернет наладил алматинец

8 Октября 2019 16:03
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Продажу поддельных айфонов через Интернет наладил алматинец

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинец разоблачен в продаже контрафактных телефонов марки «iPhone». Поддельную продукцию компании «Apple» гр. С., 1982 года рождения, реализовывал на просторах интернета, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным департамента полиции Алматы, свой контрафактный товар мужчина реализовывал на площадке популярного ресурса.

«Его преступная деятельность нами была официально зарегистрирована по части 2 статьи 198 УК РК, в рамках чего проведены оперативные и специальные мероприятия. Накануне гр. С. был задержан в жилом массиве Бостандыкского района города при попытке продать сотруднику полиции в штатском 10 сотовых телефонов. Подозреваемый для оптового покупателя не скупился на скидку. За 10 «iPhone» он запросил сумму в 160 тыс. тенге, хотя каждый телефон в розницу мужчина продавал по 18 тыс. При этом потенциальные покупатели, судя по всему, знали о том, что приобретают подделку. Как установлено, в одном случае «липовый» мобильник приобрел юноша, который заложил в ломбард подаренный родителями «iPhone» 10-ой модели. И чтобы домочадцы не заметили пропажу, купил подделку», - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.

По данным руководителя оперподразделения, у изъятого накануне товара корпус соответствует оригиналу, а программное обеспечение построено на основе оперативной системы «Android».

«В настоящее время правообладатель компании «Apple» на территории Республики Казахстан устанавливает сумму материального ущерба. Между тем в рамках расследования данного уголовного дела назначена судебно-товароведческая экспертиза с целью определения контрафактности изъятой продукции», - резюмировал полковник Ж. Зиадин.

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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью, МВД РК,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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