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    12:15, 27 Май 2021 | GMT +6

    Продажу паспортов вакцинации выявили в двух поликлиниках Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев рассказал о ходе расследования дела о продаже паспортов вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К сожалению, эти факты подтверждаются в двух поликлиниках. Первый и второй случаи были переданы в правоохранительные органы. Они проводят расследование. По срокам завершения нас не поставили в известность. Поэтому мы не можем сказать (на каком этапе - прим. автора), как получим информацию по завершению расследования, сразу же будем вас оповещать», - сказал он в ходе брифинга в РСК.

    Спикер добавил, что сейчас проводится работа, чтобы подобных случаев больше не было.

    «Также проводится разъяснительная работа по всем поликлиникам и строгий контроль», - заключил Н. Табынбаев.

    Ранее в сети появилась информация о продаже паспорта вакцинации в поликлинике №4 за якобы 15 тысяч тенге. В управлении общественного здоровья Алматы тогда прокомментировали ситуацию.


    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Вакцинация Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Главная Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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