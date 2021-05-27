Продажу паспортов вакцинации выявили в двух поликлиниках Алматы
«К сожалению, эти факты подтверждаются в двух поликлиниках. Первый и второй случаи были переданы в правоохранительные органы. Они проводят расследование. По срокам завершения нас не поставили в известность. Поэтому мы не можем сказать (на каком этапе - прим. автора), как получим информацию по завершению расследования, сразу же будем вас оповещать», - сказал он в ходе брифинга в РСК.
Спикер добавил, что сейчас проводится работа, чтобы подобных случаев больше не было.
«Также проводится разъяснительная работа по всем поликлиникам и строгий контроль», - заключил Н. Табынбаев.
Ранее в сети появилась информация о продаже паспорта вакцинации в поликлинике №4 за якобы 15 тысяч тенге. В управлении общественного здоровья Алматы тогда прокомментировали ситуацию.