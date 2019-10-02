Продажу и импорт электронных сигарет запретят в Турции

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Правительство Турции намерено ввести запрет на продажу электронных сигарет. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Анадолу.

«Продажа и импорт электронных сигарет будут запрещены. Мы работаем над соответствующим законодательством» - сказал глава ведомства.

Министр добавил, что вопрос будет вынесен на рассмотрение парламента страны.