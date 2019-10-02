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Продажу и импорт электронных сигарет запретят в Турции

2 Октября 2019 08:25
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Продажу и импорт электронных сигарет запретят в Турции

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Правительство Турции намерено ввести запрет на продажу электронных сигарет. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Анадолу.

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«Продажа и импорт электронных сигарет будут запрещены. Мы работаем над соответствующим законодательством» - сказал глава ведомства.

Министр добавил, что вопрос будет вынесен на рассмотрение парламента страны.

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Ключевые слова: Турция,
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