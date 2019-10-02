Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:14
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:37
-
-
-
-
вчера 21:03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:41
-
-
-
-
-
вчера 16:13
-
-
Продажу и импорт электронных сигарет запретят в Турции
2 Октября 2019 08:25
Поделиться:
АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Правительство Турции намерено ввести запрет на продажу электронных сигарет. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Анадолу.
Новости по темеДо 14 человек стали жертвами электронных сигарет в США Калгари завалило снегом, зарегистрировано 171 ДТП Взаимодействие Европы и Азии обсудили в Брюсселе
«Продажа и импорт электронных сигарет будут запрещены. Мы работаем над соответствующим законодательством» - сказал глава ведомства.
Министр добавил, что вопрос будет вынесен на рассмотрение парламента страны.
Ключевые слова: Турция,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Книга «Архитектор тюркской интеграции» презентована в Анкаре
- В Стамбуле произошло мощное землетрясение
- Сирийский конфликт и борьба с глобализмом – о чем говорили Трамп и Эрдоган на Генассамблее
- О роли парламентской дипломатии рассказал спикер Великого национального собрания Турции
- Нурлан Нигматулин и Мустафа Шентоп обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества
- Аскар Мамин встретился с представителями деловых кругов Турции
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047