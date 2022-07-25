25 Июля 2022 09:49

Продажи новых автомобилей в Европе снизились на 17%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сохраняющиеся проблемы с поставками компонентов – в частности, дефицит полупроводников, а также ограничения в Китае, связанные с политикой нулевой терпимости к COVID-19, все еще препятствуют росту автомобильной отрасли в мире и удовлетворению спроса в секторе. Так, продажи новых автомобилей в Европе по итогам июня составили чуть менее 1,1 млн единиц – на 16,8 % меньше по сравнению с июнем прошлого года. Отрицательная динамика, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), фиксируется одиннадцатый месяц подряд, а текущая ситуация, помимо существующих проблем, усугубилась логистическими сбоями из-за ситуации в Украине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Среди европейских стран по продажам новых автомобилей в июне текущего года лидировала Германия: 224,6 тыс. авто — на 18,1 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следом идет Франция: 171,1 тыс. авто – на 14,2 % меньше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров Великобритания, где была продана 141 тыс. новых автомобилей, сразу минус 24,3 %, и это самый низкий показатель за июнь с 1996 года.

В соседней России продажи за год сократились сразу на 82 %, составив в июне 2022 года всего 27,8 тыс. авто, в Беларуси — на 68 %, до 1,1 тыс. машин.

В целом по итогам первого полугодия продажи в Европе составили 5,6 млн новых автомобилей — на 13,7 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В России продажи упали на 57 %, составив лишь 370,2 тыс. авто, в Беларуси — на 47,2 %, до 11,9 тыс. машин.

В Казахстане ситуация в автомобильной отрасли выглядит более оптимистично: продажи новых автомобилей в июне составили 11,9 тыс. единиц техники, что лишь на 1,1 % меньше по сравнению с июнем 2021 года. Доля отечественных автомобилей выросла до 83,5 % от общих продаж.

В целом за январь–июнь текущего года было продано 51,9 тыс. новых автомобилей, что всего на 8 % меньше, чем за январь–июнь 2021 года.

В разрезе городов РК более половины продаж новых автомобилей за июнь 2022 года пришлось лишь на три мегаполиса: Алматы (3 тыс. машин), Нур-Султан (2,5 тыс.) и Шымкент (1,4 тыс.). Значительные объемы продаж наблюдались также в Караганде (810 единиц) и Костанае (712 единиц).

Самыми продаваемыми моделями автомобилей в июне текущего года были Chevrolet Cobalt (2,5 тыс. единиц), Chevrolet Nexia (1,2 тыс. единиц) и Hyundai Tucson (727 единиц).

Среди топ-10 популярных моделей проданных за июнь новых автомобилей сразу четыре пришлись на марку Hyundai (Tucson, Elantra, Sonata и Santa Fe). Помимо этого в число самых популярных попали по две модели Chevrolet (Cobalt и Nexia) и Kia (Sportage и Soul), а также по одной модели Lada (Granta) и Toyota (Land Cruiser Prado).





Фото: otyrar.kz













