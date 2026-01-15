12:35, 15 Январь 2026 | GMT +5
Продажа автомобилей освобождена от налогов в Кыргызстане
В Кыргызстане до 1 января 2029 года введены налоговые льготы при реализации легковых автомототранспортных средств, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Государственную налоговую службу КР.
Меры направлены на снижение налоговой нагрузки на население и стимулирование прозрачности операций на рынке автомобилей.
Согласно принятым поправкам в Налоговый кодекс КР, предусмотрены следующие налоговые льготы:
- реализация физлицами (кроме ИП и юрлиц) более двух транспортных средств в течении календарного года не признаётся систематической деятельностью;
- продажа физлицами легкового транспорта не облагается подоходным налогом;
- доходы от реализации транспортных средств освобождаются от налога на прибыль;
- поставка легкового автомототранспорта освобождается от НДС;
- продажа легковых транспортных средств освобождается от уплаты налога с продаж.
Кроме того, физические лица (за исключением индивидуальных предпринимателей) освобождаются от уплаты налогов, сумм пеней и санкций по доходам, полученным в период до 1 января 2026 года при реализации автомототранспортных средств.
В 2025 году в Кыргызстане была упрощена процедура налогового администрирования.