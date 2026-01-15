РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:35, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Продажа автомобилей освобождена от налогов в Кыргызстане

    В Кыргызстане до 1 января 2029 года введены налоговые льготы при реализации легковых автомототранспортных средств, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Государственную налоговую службу КР.

    Фото: Freepik

    Меры направлены на снижение налоговой нагрузки на население и стимулирование прозрачности операций на рынке автомобилей.

    Согласно принятым поправкам в Налоговый кодекс КР, предусмотрены следующие налоговые льготы:

    • реализация физлицами (кроме ИП и юрлиц) более двух транспортных средств в течении календарного года не признаётся систематической деятельностью;
    • продажа физлицами легкового транспорта не облагается подоходным налогом;
    • доходы от реализации транспортных средств освобождаются от налога на прибыль;
    • поставка легкового автомототранспорта освобождается от НДС;
    • продажа легковых транспортных средств освобождается от уплаты налога с продаж.

    Кроме того, физические лица (за исключением индивидуальных предпринимателей) освобождаются от уплаты налогов, сумм пеней и санкций по доходам, полученным в период до 1 января 2026 года при реализации автомототранспортных средств.

    В 2025 году в Кыргызстане была упрощена процедура налогового администрирования.

    Теги:
    Кыргызстан Налоги Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
