Продажа автомобилей освобождена от налогов в Кыргызстане

Меры направлены на снижение налоговой нагрузки на население и стимулирование прозрачности операций на рынке автомобилей.

Согласно принятым поправкам в Налоговый кодекс КР, предусмотрены следующие налоговые льготы:

реализация физлицами (кроме ИП и юрлиц) более двух транспортных средств в течении календарного года не признаётся систематической деятельностью;

продажа физлицами легкового транспорта не облагается подоходным налогом;

доходы от реализации транспортных средств освобождаются от налога на прибыль;

поставка легкового автомототранспорта освобождается от НДС;

продажа легковых транспортных средств освобождается от уплаты налога с продаж.

Кроме того, физические лица (за исключением индивидуальных предпринимателей) освобождаются от уплаты налогов, сумм пеней и санкций по доходам, полученным в период до 1 января 2026 года при реализации автомототранспортных средств.

В 2025 году в Кыргызстане была упрощена процедура налогового администрирования.