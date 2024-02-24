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    22:46, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Продавец магазина оформил товарные кредиты на жителей Туркестанской области

    мошенник
    Фото: polisia.kz

    Продавец магазина техники оформил товарные кредиты на жителей Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники Келесского районного отдела полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили 24-летнего местного жителя, причастного к двум фактам мошенничества. Как выяснилось, подозреваемый работал продавцом в торговом центре.

    Так, он решил помочь покупателю оформить товарный кредит на покупку техники. Поскольку телефон клиента не подходил для загрузки банковского приложения, подозреваемый скачал его на свой мобильный телефон и оформил товарный кредит.

    Позже с целью «легкой наживы», молодой человек воспользовался банковским приложением и данными потерпевшего, сохраненные на его телефоне, и взял от имени посетителя товарный кредит на сумму 700 тысяч тенге. Также в ходе проверки сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к другому аналогичному факту мошенничества.

    Теги:
    Мошенничество Туркестанская область Регионы Казахстана Регионы полиция Кредит
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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