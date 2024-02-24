Продавец магазина оформил товарные кредиты на жителей Туркестанской области

Продавец магазина техники оформил товарные кредиты на жителей Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Келесского районного отдела полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили 24-летнего местного жителя, причастного к двум фактам мошенничества. Как выяснилось, подозреваемый работал продавцом в торговом центре.

Так, он решил помочь покупателю оформить товарный кредит на покупку техники. Поскольку телефон клиента не подходил для загрузки банковского приложения, подозреваемый скачал его на свой мобильный телефон и оформил товарный кредит.

Позже с целью «легкой наживы», молодой человек воспользовался банковским приложением и данными потерпевшего, сохраненные на его телефоне, и взял от имени посетителя товарный кредит на сумму 700 тысяч тенге. Также в ходе проверки сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к другому аналогичному факту мошенничества.