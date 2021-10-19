Продавец магазина убил покупателя в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области «по горячим следам» задержали продавца магазина, подозреваемого в убийстве посетителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным полиции, 17 октября, около 10 часов, в дежурную часть Карасайского РУП поступило сообщение о том, что у одного из магазинов села Турар Карасайского района обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 99 части 1 УК РК (Убийство).

«Выехавшая на место следственно-оперативная группа информацию подтвердила. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам» следователю, совместно с сотрудниками УКП, ОКП и УИП, удалось выяснить личность погибшего, 54-летнего жителя поселка Турар, после чего установить и задержать подозреваемого 39-летнего жителя поселка Жибек Жолы, который сначала отказывался, а затем, после предъявления добытых доказательств, признался в совершении убийства и выдал орудие преступления - нож. Со слов подозреваемого, он работал продавцом в магазине. Пришедший в качестве покупателя потерпевший был пьян и спровоцировал конфликт. В ходе ссоры он ножом ударил погибшего в грудь, отчего тот скончался», - пояснили в пресс–службе ДП Алматинской области.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Иная информация, в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 УПК РК не разглашается.