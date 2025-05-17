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    19:11, 16 Май 2025 | GMT +5

    Продавать машины с госномерами разрешат в Казахстане

    Соответствующие поправки в правила регистрации авто готовит МВД РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    автотураргоҳ
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Сообщения о готовящихся изменениях ранее появлялись в отдельных СМИ. Сегодня заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха подтвердил, что такая инициатива действительно обсуждается.

    — Мы вынесли это сейчас на обсуждение. То есть, если я продам вам машину, я могу вам продать ее с номером, за исключением повышенного спроса, — сказал он в кулуарах Мажилиса.

    Ранее в Бюро национальной статистики сообщили, что в апреле 2025 года на учет поставлено 184,7 тыс. единиц автотранспортных средств. 

    Сколько стоят услуги автомоек в Казахстане, выяснял корреспондент Kazinform.

    Теги:
    МВД РК Транспорт Авто
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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