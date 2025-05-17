Продавать машины с госномерами разрешат в Казахстане

Сообщения о готовящихся изменениях ранее появлялись в отдельных СМИ. Сегодня заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха подтвердил, что такая инициатива действительно обсуждается.

— Мы вынесли это сейчас на обсуждение. То есть, если я продам вам машину, я могу вам продать ее с номером, за исключением повышенного спроса, — сказал он в кулуарах Мажилиса.

Ранее в Бюро национальной статистики сообщили, что в апреле 2025 года на учет поставлено 184,7 тыс. единиц автотранспортных средств.

Сколько стоят услуги автомоек в Казахстане, выяснял корреспондент Kazinform.