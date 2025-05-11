Сколько стоят услуги автомоек в Казахстане

При составлении рейтинга мы взяли во внимание помывку кузова автомобиля. Также стоит отметить, что нижний порог стоимости касается обычных легковушек и далее цена растет в зависимости от типа кузова авто. Дороже всего в большинстве автомоек услуги для владельцев «Газелей».

Дешевле всего помыть машину оказалось в Атырау. Здесь удалось найти цены от 900 тенге. Недалеко ушел Экибастуз, в котором стоимость варьируется от 1200 до 3600 тенге.

Немалый разбег по ценам в южной столице Казахстана — от 1500 до 4500 тенге. Стоит отметить, что автомоек в Алматы много, и заоблачных цен нет.

От 1900 тенге цены на подобные услуги начинаются в Петропавловске и Уральске. Самая распространенная минимальная стоимость при этом 2000 тенге. За столько же можно помыть легковушку в Павлодаре, Семее, Актау, Туркестане, Талдыкоргане.

В Усть-Каменогорске минимальная стоимость — 2100 тенге, максимально же просят 4500 тенге. Следом идет Костанай со стартовой ценой в 2200 тенге, и на 100 тенге дороже в Кокшетау, где услуги варьируются от 2300 до 4700 тенге.

Коллаж: Kazinform

В Караганде и Жезказгане стоимость одинакова — в пределах 2400-4500 тенге. Последний город, где можно помыть машину дешевле 3000 тенге — Актобе. Здесь ценовой разбег от 2500 до 8000 тенге.

Второе место по дороговизне занимают Кызылорда и Шымкент, где придется выложить минимум 3000 тенге за помывку машины. Дороже всего услуги автомоек оказались в Таразе и Астане, здесь стоимость начинается от 3500 тенге.

Автомойки в городах Казахстана, помимо помывки кузова, предлагают ряд других услуг и комплексов. К примеру, есть пакет «кузов+салон», на который стоимость будет в два раза дороже. Отдельно могут вымыть багажник, коврики, есть услуга «автодуш», а также двухфазная, трехфазная мойка, цена на которую может достигать 12-15 тысяч тенге.

Не менее популярны в городах Казахстана услуги «Мой сам». Цена помывки на подобной автомойке всего 500 тенге.

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