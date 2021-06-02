Продать собственного ребенка пыталась женщина в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Семь миллионов тенге. Во столько оценили жизнь годовалого ребенка в Туркестане. Там задержали женщину, которая пыталась продать собственного малыша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Мать планировала оформить сделку нотариально, но юрист попыталась переубедить ее. После безуспешных попыток она сообщила об этом правоохранительным органам. Разоблачили женщину в ходе проведенной спецоперации. Ее задержали при получении денег.

Установлено, что подозреваемая является жительницей Толебийского района. Детям внимания не уделяла. Ребенок, которого она пыталась продать, госпитализирован с пневмонией в больницу.

«Гражданка Е, которая собиралась продать сына, в настоящее время задержана. В отношении нее проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 135 Уголовного кодекса РК», - сообщил прокурор Туркестана Галымжан Оналбек.