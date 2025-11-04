Продал квартиру ради «секретной операции»: пенсионера из Астаны обманули кибераферисты

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Астаны раскрыли крупное интернет-мошенничество, жертвой которого стал 87-летний житель столицы.

Инцидент произошел в августе. Пенсионеру через мессенджер позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции и Национального банка. Злоумышленники сообщили, что якобы неизвестные лица пытаются переоформить его квартиру и выставили ее на торги. Чтобы «сохранить имущество», мужчине предложили самостоятельно продать квартиру и перевести вырученные деньги на «безопасный счет».

Во время разговора злоумышленники убедили потерпевшего, что МВД и Национальный банк проводят секретную спецоперацию по поимке мошенников, и запретили сообщать об этом даже родственникам. Следуя их указаниям, мужчина обратился в риэлторскую компанию, продал квартиру и передал 39 млн тенге курьеру для «зачисления на безопасный счет».

По данному факту начато досудебное расследование. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 23-летнего гражданина, причастного к преступлению. При нем были изъяты денежные средства в размере 39 млн тенге.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания, а изъятые деньги возвращены потерпевшему. С начала года на территории столицы зарегистрировано более трех тысяч фактов интернет-мошенничества. Наиболее уязвимой категорией остаются граждане в возрасте 50 лет и старше, которые чаще становятся жертвами злоумышленников из-за недостаточного уровня финансовой грамотности.

