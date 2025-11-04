Продал квартиру ради «секретной операции»: пенсионера из Астаны обманули кибераферисты
Полицейские вернули пенсионеру 39 млн тенге, похищенные мошенниками, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz
Сотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Астаны раскрыли крупное интернет-мошенничество, жертвой которого стал 87-летний житель столицы.
Инцидент произошел в августе. Пенсионеру через мессенджер позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции и Национального банка. Злоумышленники сообщили, что якобы неизвестные лица пытаются переоформить его квартиру и выставили ее на торги. Чтобы «сохранить имущество», мужчине предложили самостоятельно продать квартиру и перевести вырученные деньги на «безопасный счет».
Во время разговора злоумышленники убедили потерпевшего, что МВД и Национальный банк проводят секретную спецоперацию по поимке мошенников, и запретили сообщать об этом даже родственникам. Следуя их указаниям, мужчина обратился в риэлторскую компанию, продал квартиру и передал 39 млн тенге курьеру для «зачисления на безопасный счет».
По данному факту начато досудебное расследование. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 23-летнего гражданина, причастного к преступлению. При нем были изъяты денежные средства в размере 39 млн тенге.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания, а изъятые деньги возвращены потерпевшему. С начала года на территории столицы зарегистрировано более трех тысяч фактов интернет-мошенничества. Наиболее уязвимой категорией остаются граждане в возрасте 50 лет и старше, которые чаще становятся жертвами злоумышленников из-за недостаточного уровня финансовой грамотности.